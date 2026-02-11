雪の影響は今も続いています。きょう午前、山梨県の国道で、車を降りてチェーンを着ける作業をしていた男性に軽乗用車が突っ込みました。雪でスリップしたとみられています。【写真を見る】トラック降りてチェーン装着作業中の男性に軽乗用車突っ込む 22歳の男性死亡雪でスリップか山梨・北杜市警察によりますと、きょう午前8時すぎ、山梨県北杜市の国道141号で、トラックを降りてチェーンを着ける作業をしていた男性に軽