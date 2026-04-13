山梨県中央市のアパートで同じアパートに住む男性の首を包丁で切りつけて殺害しようとしたとして、男が逮捕されました。【映像】切りつけ事件の起きたアパート付近の様子無職の小原俊容疑者（35）は、きのう正午前、中央市西花輪の自宅アパートの外廊下で同じアパートに住む男性（55）の首を包丁で切りつけて殺害しようとした疑いが持たれています。男性は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。警察の調べ