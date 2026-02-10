日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」が１０日に放送された。この日は「食の危険」をテーマに進行。女優・浜辺美波は、常温放置してしまったエビ天で食あたりになってしまったことを先月に報告。ファンを心配させたが、この日の放送で味噌汁でも体調を崩したことがあると振り返った。「お味噌汁が大好きで。自分でよく作るんですけど…。深夜にお料理したくなる時ってないですか？で、（味噌汁を）作るんですけど、熱が冷め