全国でバックカントリーのスキーなどを楽しむ人たちによる遭難が多発し、特に外国人のケースが目立っている。スキー場の管理区域外になるため、長野県警の山岳遭難救助隊では、「バックカントリーはスキー場の延長ではありません！」と公式Xで注意喚起し、「安易な気持ちでバックカントリーエリアに入らないように」と呼びかけた。どんな実態があるのか、同隊に詳しく話を聞いた。「トラブルがあっても、すぐに救助が来るとは限り