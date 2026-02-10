俳優の高橋克典（61）が、インターハイで戦う16歳の長男を夫婦で応援しに行ったことを明かし、最新ショットを披露した。【映像】「似ている」と話題・高橋克典の16歳長男2004年に15歳年下のハンナさんと結婚し、アルペンスキーに励む16歳の息子がいる高橋。家族との日常をブログで発信していて、20回目の結婚記念日に3人で乾杯する様子や、息子と浅草に出かけた際の2ショットなどを公開してきた。2025年8月、アルペンスキー