¹â¶¶¹îÅµ¡Ê61¡Ë¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î16ºÐ¡¦Â©»Ò¤Î½é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤òÉ×ÉØ¤Ç±þ±ç ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê61¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÀï¤¦16ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤òÉ×ÉØ¤Ç±þ±ç¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¡¦¹â¶¶¹îÅµ¤Î16ºÐÄ¹ÃË
¡¡2004Ç¯¤Ë15ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ï¥ó¥Ê¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤ËÎå¤à16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¹â¶¶¡£²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢20²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ë3¿Í¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Â©»Ò¤ÈÀõÁð¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤Î¹ç½É¤Ë¸þ¤«¤¦Â©»Ò¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²£´é¤äÎ©¤Á»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Î©¤Á»Ñ¤¬¹îÅµ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¶¶¹îÅµ¡¢Ä¹ÃË¤òÉ×ÉØ¤Ç±þ±ç¡õºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡2026Ç¯2·î7Æü¤Ï¡¢¡Ö½éÆü¤Î1ËÜÌÜ¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¡£¿µ½Å¤¹¤®¤ë³ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¥¢¥¤¥Ä¤é¤·¤¤¡£2ËÜÌÜ¤Ï¾¯¤·ÇÆµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡£Á´¹ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÁêÅö¹â¤¯¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡£¤½¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¥·¥¢¥ï¥»¡£Âç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¡£Éã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ä¥é¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÂå¤À¤é¤±¡£¥¬¥ó¥Ð!!¡×¤ÈºÊ¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿Â©»Ò¤ò±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹îÅµ¤µ¤ó¤Ë»÷¤ÆÅØÎÏ²È¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÆó¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë±üÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë