高市首相 国民から政策転換やり抜いてと背中を押していただいた 政策実現に前向きな野党に協力をお願いしていく 国民会議の早期開催を呼び掛ける 給付付き税額控除の導入に向けた議論進める 消費税減税、国民会議で諸課題の検討進める 特例公債発行に頼ることない－食料品の消費減税 補助金・租特の見直し、税外収入で財源を確保－消費減税 政策転換の本丸は、責任ある積極財政 補正前提の予算編成と決別、概