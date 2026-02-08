平塚競輪Ｆ?ナイター「湘南ローズカップ戸川杯×ＨＰＣＪＣ×愛が駆け抜けるオッズパーク杯」は９日、開幕する。同時開催のガールズで主役となるのは昨年１０月の西武園初日から目下２１連勝中の太田りゆ（３１＝埼玉）だ。初日は７Ｒガールズ予選１に登場する。今開催の前には同８月のＧ１女子オールスター（宇都宮）での落車で骨折した左鎖骨に入っていたワイヤーを除去。「両手で万歳ができるようになって楽になりました。