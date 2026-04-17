「中山グランドジャンプ・ＪＧ１」（１８日、中山）障害界の名手がラストの大舞台に挑む。８日に今月３０日をもって引退を発表した石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー。障害界を代表する存在として長年第一線を支えてきた。しかし、昨年は１８年以来の１桁となる７勝。モチベーションを保つことが難しくなっていた。「結果を出せずいいイメージが湧かなくなってきて、中途半端な“石神深一”を見せてはいけないという気持ち