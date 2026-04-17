ポルトガル１部スポルティングのＭＦ守田英正（３０）が、６月に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー入りするかを巡って、さまざまな意見が上がっている。守田はＷ杯メンバー発表前、最後の活動だった３月の英国遠征に招集されず、ネット上などではＷ杯行きへ悲観的な声も上がっていた。そんな中、アーセナル（イングランド）との欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝（第１戦＝７日、第２戦＝１５日）で２戦とも先発し、自らの