フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。日本は上位5か国によるフリー進出を決めた。2022年北京五輪は団体だけでなく、個人でも銀メダル。男子のエース・鍵山が、日本のために懸命に舞った。冒頭に鮮やかにトーループの4-3回転を決めると、4回転サルコー、トリ