ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で6日に行われたフィギュアスケート団体戦で、中国の五輪王者ペアにまさかの悲劇が襲った。ペアショートプログラム（SP）に登場した隋文静、韓聡ペアはミスが相次ぎ、65.37点で種目6位とポイントを稼げず。女子の隋文静は演技後に2度涙を流し、チームメート、ファンに謝罪したという。中国メディアが伝えている。3度目のオリンピックで「まさか」に見舞われた。前回、個人戦で金