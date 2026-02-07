ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪で6日に行われたフィギュアスケート団体戦で、中国の五輪王者ペアにまさかの悲劇が襲った。ペアショートプログラム（SP）に登場した隋文静、韓聡ペアはミスが相次ぎ、65.37点で種目6位とポイントを稼げず。女子の隋文静は演技後に2度涙を流し、チームメート、ファンに謝罪したという。中国メディアが伝えている。

3度目のオリンピックで「まさか」に見舞われた。前回、個人戦で金メダルを獲得している隋文静、韓聡。2023年8月に男子の韓聡の怪我の影響もあり、長期休養に入った。しかし、今シーズン2季ぶりに復帰。3大会連続の五輪出場となった。ただ、本番はらしくないミスが連発。特に女子の隋文静はジャンプなどで精彩を欠き、演技後には呆然とした表情を浮かべた。

中国メディア「文匯報」によると、隋文静は試合後のインタビューで感極まり、2度涙を流したという。「リンクに立ったとき、ただただ『ただいま』と言いたかった。気持ちが高ぶりすぎていたのかもしれない。この4年間、本当に大変で……」。五輪のリンクに戻ってきた思いを語りながら声を詰まらせ、最初の涙を流した。

続けて今回の演技について問われると、隋文静は「今日は練習通りに力を発揮することができなくて、とても悔しい。みなさんの期待を裏切ってしまったが、次はいい演技をしたいと思う」と言い、また涙を流したという。韓聡によると、隋文静は今回故障を抱えており、大会前には痛み止めの注射を5本打っていたといい、満身創痍の状態だった。

また、「団体戦で予想外のミス。隋文静が冬季五輪で涙」と伝えた中国メディア「北京青年報」によると、隋文静は「団体戦なので、チームメートの期待も背負っていたのに、みんなに申し訳なかった。団体戦でいい演技ができなかった。他のチームメートの演技のときにもっと応援したい」などと自責の涙を流し、謝罪したという。

「スイハン」の愛称で親しまれる2人。個人戦で本来の輝きを取り戻すことを願いたい。



（THE ANSWER編集部）