timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、土曜プレミアムとして本日2月7日21時より放送される。 （関連：timelesz冠番組『タイムレスマン』はなぜゴールデン放送に？放送開始5カ月で異例の記録達成、着実に支持を広げた理由） 昨年9月放送の『東海道中！脱落旅SP』以来、2度目の全国ネット＆GP帯の放送となる今回は、timeleszメンバー8人が憧れの大先輩 木村拓哉と対面し、それぞ