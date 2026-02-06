PLANTが、シニア世代への感謝と応援の気持ちを込めたキャンペーン「特別シニア感謝デー」を2026年2月15日(日)に全店で開催します。年金支給日後の日曜日に開催される、人気のキャンペーンです☆ PLANT「特別シニア感謝デー」 開催日：2026年2月15日(日)対象店舗：PLANT全店対象者：満60歳以上の方（2026年12月31日までに60歳を迎える方）特典内容：PLANT Payでの支払いで本体価格の10％をPLANT Pay限定ボーナスで