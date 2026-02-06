PLANTが、シニア世代への感謝と応援の気持ちを込めたキャンペーン「特別シニア感謝デー」を2026年2月15日(日)に全店で開催します。

年金支給日後の日曜日に開催される、人気のキャンペーンです☆

PLANT「特別シニア感謝デー」

開催日：2026年2月15日(日)

対象店舗：PLANT全店

対象者：満60歳以上の方（2026年12月31日までに60歳を迎える方）

特典内容：PLANT Payでの支払いで本体価格の10％をPLANT Pay限定ボーナスで還元

満60歳以上の方がPLANT Payで支払いをすると、本体価格の10％がPLANT Pay限定ボーナスとして還元されるキャンペーン。

物価上昇が続く中、シニア世代の生活を支える取り組みとして実施されます。

還元は買い物翌日の午前中までに自動で付与され、還元上限は1日あたり30,000円分までとなっています。

大人ケア用品還元セール

開催期間：2026年2月14日(土)〜17日(火)

対象店舗：PLANT全店

対象商品：大人用オムツ・軽失禁パッド 全品

特典内容：PLANT Payでの支払いで本体価格の15％をPLANT Pay限定ボーナスで翌日還元

特別シニア感謝デーと同時に、大人ケア用品を対象とした還元セールも開催されます。

大人用オムツと軽失禁パッド全品が対象で、PLANT Payでの支払いで本体価格の15％が還元される内容です。

年齢制限はなく、2月15日(日)のシニア感謝デー10％還元と併用も可能☆

PLANT Payとは

PLANT Payは、PLANT各店で使える電子マネー機能付きのカードです。

チャージするとチャージボーナスが付与され、利用実績に応じた特典も提供されます。

会員登録時には身分証明書の提示が必要で、登録時の生年月日に基づき自動で還元が適用されます。

還元されたPLANT Pay限定ボーナスの使用期限は2ヶ月で、アプリの利用履歴・店頭端末の残高照会・ホームページの残高照会から確認できます。

お酒(ノンアルコール含む)・たばこ・ガソリン・灯油・書籍・送料・予約商品・切手・はがき・印紙・金券・ギフトカードは還元対象外です。

年金支給日後のお買い物に、満60歳以上の方は本体価格の10％が還元される特別シニア感謝デーをぜひ活用してください。

大人ケア用品も15％還元でお得に購入できます☆

PLANT「特別シニア感謝デー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 特別シニア感謝デーの対象年齢は？

満60歳以上の方が対象です。2026年12月31日までに60歳を迎える方も対象となります。

Q. 還元はいつ付与されますか？

買い物翌日の午前中までに自動で付与されます。PLANT Pay限定ボーナスとして還元され、使用期限は2ヶ月です。

Q. シニア感謝デーと大人ケア用品還元セールは併用できますか？

2月15日(日)であれば併用可能です。大人ケア用品を購入する場合、10％還元と15％還元の両方が適用されます。

Q. PLANT Payの会員登録はどうすればいいですか？

店頭で会員登録ができます。身分証明書の提示が必要で、登録時の生年月日に基づき自動で還元が適用されます。

Q. 還元対象外の商品は？

お酒(ノンアルコール含む)・たばこ・ガソリン・灯油・書籍・送料・予約商品・切手・はがき・印紙・金券・ギフトカードは還元対象外です。

