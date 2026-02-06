特別養護老人ホームで89歳の女性の首をしめるなどしてケガをさせたとして、介護福祉士の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された介護福祉士の小峰慎吾容疑者は先月、神奈川県相模原市の特別養護老人ホームで、入居していた89歳の女性の首をしめるなどして、全治3週間のケガをさせた疑いがもたれています。小峰容疑者は当時、この施設の職員で、食事の配膳をめぐって、女性ともめた際に犯行に及んだということです。女性