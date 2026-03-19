2024年スタートの新NISAは、1人あたりの非課税限度額が1800万円です。そのため、夫婦それぞれで運用する家庭も増えています。しかし、夫は収入が高く満額投資できる場合でも、妻がパート収入のみの場合、夫婦で早く満額を埋めようと夫が資金を妻に渡すケースがあります。 本記事では、夫婦の老後資産形成のための2人でNISAがなぜ贈与になるのか、50代があえて贈与税を支払い早めにNISA満額を検討する理由、