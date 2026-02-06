会談後に記者会見するウクライナのゼレンスキー大統領（右）とポーランドのトゥスク首相＝5日、キーウ（共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、首都キーウでポーランドのトゥスク首相と会談した。両首脳は、双方の企業が無人機を共同生産するとの意向書に署名した。ゼレンスキー氏は会談後の記者会見で、ロシアによる侵攻への対応で得た知見を生かした無人機の共同生産は「欧州の防衛に不可欠だ」と訴えた。