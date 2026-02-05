Googleの親会社であるAlphabetが、2025年12月31日を期末とする2025年度第4四半期(10月〜12月)および通期の決算を2026年2月4日に発表しました。Alphabetの年間売上高が初めて4000億ドル(約62兆円)を越えたほか、クラウド事業は2025年に700億ドル(約1兆1000億円)の運用実績に達し、YouTubeは広告やサブスクリプションで600億ドル(約9兆3000億円)を超える年間収益を記録しました。Alphabet Announces Fourth Quarter and Fiscal Year