BLACKPINKのLISA（リサ）が、雪景色の中で、ビキニ姿を披露した。4日に自身のインスタグラムに「Snowy but a cozy stay thanks to＠airbnb」という文とともに数枚の写真を公開した。韓国メディアのマイデーリーは5日「雪の中で大胆な露出…あまりにもかわいすぎる」のタイトルで「LISAは、雪が真っ白に積もった森を背景に立った。最も目を引くのは、氷点下の天候がまるで関係ないかのような彼女の大胆なファッションだ。黒のビキ