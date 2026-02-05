吉野家は、きょう5日11時から2月19日午後3時までの期間、全国の吉野家店舗にて各種超特盛丼を税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を開催する。【写真】人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる「超特盛祭」「超特盛祭」では、定番の牛丼超特盛をはじめ、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛など、ボリューム満点の超特盛メニューをお得に楽しめる。なお、テイクアウトでも利用可能。また