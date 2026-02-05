「3m先の玄関ポストに行くのに40分もかかってしまうような状況でした」。主婦業に追われていた30代で突然、うつ病を発症した花岡理恵さん。病に苦しむなかでファンになった韓流スターの存在が生きる力になり、その後の人生が劇的に変化していきます。 【写真】うつ病時代に救われた韓流スターのお墓参りをする花岡さん（8枚目/全13枚） 顔面を掃除機で吸われるような違和感 専業主婦時代。幼いころの次男