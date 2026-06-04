お笑いコンビ・次長課長の河本準一が４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。大量の薬を服用していることを明かした。河本は「糖尿薬」「中性脂肪薬」「膵臓薬」とタグをつけ、大量の薬の画像を添付し「上野のお菓子入れ放題か！と言う量の薬を飲んでるんですわ」と投稿。その上で「薬で腹一杯なるわ！馬鹿タレが！！」と自虐気味につづっている。これにはフォロワーから「膵臓は大事にしてください」「凄い量、お身体お