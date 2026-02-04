去年12月、東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火災を受けて行われました。山口市消防本部は４日、市内のサウナ施設で自動火災報知機の設置状況などを確認する特別査察を行いました。山口市内で査察の対象となった個室サウナは23施設です。このうち、かめ福オンプレイス内の温泉施設のサウナ室では室内を熱するために使うサウナストーンが適切に設置されているかや自動火災報知器に変形や劣化がないかなどを点検しまし