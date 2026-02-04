鹿児島市立病院でおととし、血管腫の切除手術を受けた70代の患者が、術後の処置の影響で、指が壊死する医療事故がありました。 市が352万円の損害賠償を支払うことで患者と合意しました。 鹿児島市立病院によりますと、患者はおととし、左手人差し指の血管腫の切除手術を受けた後、止血のために行った包帯の固定が強かったため、人差し指が壊死し、第2関節から先を失ったということです。 また、手術で使用した抗生剤が原因と