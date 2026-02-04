マミヤ・オーピーが大幅反落している。３日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２５０億円から２１０億円（前期比３７．７％減）へ、営業利益を３０億円から２０億円（同６８．７％減）へ、純利益を３０億円から２０億円（同５７．６％減）へ下方修正したことに加えて、未定としていた期末一括配当予想を５０円（前期１００円）としたことが嫌気されている。 スマート遊技機専用