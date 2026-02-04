マミヤ・オーピー<7991.T>が大幅反落している。３日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２５０億円から２１０億円（前期比３７．７％減）へ、営業利益を３０億円から２０億円（同６８．７％減）へ、純利益を３０億円から２０億円（同５７．６％減）へ下方修正したことに加えて、未定としていた期末一括配当予想を５０円（前期１００円）としたことが嫌気されている。



スマート遊技機専用ユニットの売り上げは堅調に推移しているものの、通期では生産・販売台数が従来予想を下回る見込みであることが要因。また、ゴルフ場向け自動芝刈り機やスポーツ事業で原材料高騰の影響を受け業績が低調に推移したことなども響くとしている。



出所：MINKABU PRESS