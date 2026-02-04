でんぱ組.inc」の元メンバー・古川未鈴（年齢非公表）が3日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。人気漫画家の夫との夫婦生活について語った。古川は19年9月に「ぼくのわたしの勇者学」「斉木楠雄のΨ難」を手掛けた漫画家の麻生周一氏との結婚を発表。22年には長男を出産している。4歳になった長男はパパに絵を描いてとおねだりするのかと問われ、古川は「言います、言います。ピカチュ