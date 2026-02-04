とちぎテレビ 栃木県教育委員会は３日、１６歳未満の少女にわいせつ目的で会うよう要求したとして、那須町の公立学校の３２歳の教諭を懲戒免職処分としたと発表しました。 懲戒免職処分となったのは那須町の公立学校の大井到也教諭（３２）です。 県教育委員会によりますと去年１１月、大井教諭は、県内に住む１６歳未満の少女に対してＳＮＳ上でわいせつなメッセージや画像などを送ったうえ、金銭の支払いを提案し