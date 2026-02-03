2025年10月16日に発売されたモグライダー・芝大輔のエッセイ『煙太郎』（KADOKAWA）の発売記念トークイベントが開催された。 【画像】モグライダー・芝大輔とお見送り芸人しんいちのトークイベント開催 芝自身がすべて書き下ろし、かが屋・加賀翔による90P超の撮り下ろし写真を収録した『煙太郎』。1月30日（金）に徳間書店6Fカフェスペースにて行われたトークイベントでは、芝と同時期