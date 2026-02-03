新しく着任した県警の平松本部長が3日の会見で、大分県別府市の大学生ひき逃げ殺傷事件を最重要課題の一つと改めて位置づけました。 【写真を見る】県警・平松新本部長が就任会見「八田容疑者の検挙に向け組織の総力をあげる」 1月23日付で県警の新しい本部長に就任した平松伸二氏は1991年に警察庁へ入庁し、交通局調査官や愛知県警警務部長などを歴任しました。 （平松伸二本部長）「県民の皆様が安全で安心して生活できると