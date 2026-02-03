乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。今回で「乃木坂LOCKS!」100回目となる2月2日（月）の放送では、和先生も出演するイベント「SCHOOL OF LOCK! 20th Anniversary MY GENERATION 2026」について語りました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「先日『マイジェネ』のプレリザーブの当落発表があ