AIチャットボット「Claude」を開発するAnthropicが、AIとの対話がユーザーの主体性を損ない得る「無力化」のパターンを大規模に測定した研究結果を未査読論文リポジトリのarXivに公開しました。対象は2025年12月12日から19日にかけてのClaude.ai消費者向けの対話約150万件で、会話ログに含まれる特徴から、無力化につながり得る兆候の頻度や偏りを推計しています。Disempowerment patterns in real-world AI usage \ Anthropichttp