PFUは2月3日、高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）」向けの「HHKB カラーキートッププロジェクト」第5弾として、「空（Sky Blue）」をイメージしたキートップセット「空（そら）」を発表。同日から数量限定で販売を開始しました。米国・欧州・中国でも順次、販売を予定しています。カラーのキートップで自由にカスタマイズ対応製品はHHKBのProfessionalシリーズ。パッケージにキー配列どおりにキーが