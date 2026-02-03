PFUは2月3日、高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）」向けの「HHKB カラーキートッププロジェクト」第5弾として、「空（Sky Blue）」をイメージしたキートップセット「空（そら）」を発表。同日から数量限定で販売を開始しました。米国・欧州・中国でも順次、販売を予定しています。

カラーのキートップで自由にカスタマイズ

対応製品はHHKBのProfessionalシリーズ。パッケージにキー配列どおりにキーが収納されているので、付属のキートップ引き抜き工具を使って交換します。材料は標準キートップと同様の耐久性に優れたPBT樹脂を使用。触感も打鍵感も、標準キートップと変わりありません。

全キーを交換したり、アクセントに一部のキーをカラーにするなど、お好みのデザインでカスタマイズが可能。過去に販売されたキートップと組み合わせたカラーパターンも楽しめます。

全4タイプを販売開始

英語配列と日本語配列について、無刻印モデルと刻印モデルを発売。国内で合計2250台、海外で750台の数量限定で販売します。

「キートップセット（空） 英語配列」：8250円（税込）

「キートップセット（空） 英語配列/無刻印」：8250円（税込）

「キートップセット（空） 日本語配列」：9240円（税込）

「キートップセット（空） 日本語配列/無刻印」：9240円（税込）

全5種類でカラーキートッププロジェクトは完結

第1弾「桜」、第2弾「山葵」、第3弾「蒲公英」、第4弾「藤」に第5弾「空」が加わり、全5種類でHHKBカラーキートッププロジェクトは完結。全5色のカラーキートップの他、白・墨の中央印字キートップセットも販売されているので、自由に組み合わせてカスタマイズを楽しみましょう。