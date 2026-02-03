ハラスメントが放置されているような職場では、従業員が次々去っていくのも無理はない。投稿を寄せた女性（60代／サービス・販売・外食／年収300万円）は、自身の職場について「終わってるな」と確信した出来事を振り返った。「店長が変わってたった1年弱で7人辞めました。パワハラ2回本社に訴えられましたが 何事も無かったように日々過ぎています」店長が交代してからというもの、異常事態が続いているという。（文：境井佑茉）