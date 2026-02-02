3日の節分を前に大分市の幼稚園で豆まき集会が開かれ、子どもたちが鬼を退治して1年の健康を願いました。 【写真を見る】園児158人が力をあわせて鬼退治幼稚園で節分を前に豆まき集会大分 大分市のえのくま幼稚園では、日本の伝統行事について親しんでもらおうと節分を前に毎年、豆まき集会を開催しています。 2日は2歳児から5歳児クラスの158人が参加。青鬼が園庭に現れると泣き出す子もいましたが、「鬼は外」の掛け声と