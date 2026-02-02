フェニックス・サンズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年2月2日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 93 - 117 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのフェニックス・サンズ対ロサンゼルス・クリッパーズがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし20-24で終了する。第2クォ