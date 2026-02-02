音楽をかけたりタイマーをセットしたりと育児中の家庭でも大活躍するアレクサ。しかし、言葉を覚えたての子供が一生懸命話しかけたとき、予想もしない「珍回答」が返ってくることもある。えりたさんの『アレクサの誤作動が本気で怖すぎた夜』では、寝る前のルーティンが一瞬にしてパニックに変わった出来事が描かれている。 【漫画】「アレクサの誤作動が本気で怖すぎた夜」全編 それは、作者の息子が眠りにつく前の