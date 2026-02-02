音楽をかけたりタイマーをセットしたりと育児中の家庭でも大活躍するアレクサ。しかし、言葉を覚えたての子供が一生懸命話しかけたとき、予想もしない「珍回答」が返ってくることもある。えりたさんの『アレクサの誤作動が本気で怖すぎた夜』では、寝る前のルーティンが一瞬にしてパニックに変わった出来事が描かれている。



【漫画】「アレクサの誤作動が本気で怖すぎた夜」全編

それは、作者の息子が眠りにつく前の出来事。寝る前に「アレクサ、おやすみのオルゴールをかけて」と呼びかけるのが、彼の最近のお気に入り。少し前までは「ラ行」がうまく言えなかった息子を思い出しつつ成長を感じ、微笑ましく見守っていた。



ところがそんなある日、「小さな言い間違い」が起きてしまう。「おやすみ」と言おうとしたのだが、滑舌が追いつかず、つい「おに……」と呟いてしまったのだ。すると、それまで穏やかだった部屋に、「はい…赤鬼です…今日はどうしましたかぁ…？ お子さんが言うことを聞かないんですかぁ？今からおうちに行きますよぉ…？」と地を這うような低く不気味な声が響き渡る。



突如始まった鬼の声の迫力に、息子は無言のまま逃走し作者の腕の中へと飛び込んだ。作者自身も、心臓が飛び出るかと思うほどの衝撃を受けたという。



後に判明した鬼の正体は、「おにから電話トーク」という機能だった。子供が言うことを聞かない時に、親に代わって鬼が言い聞かせる便利機能だ。その後しばらく鬼というワードに敏感になる息子だった。



そんな同作について、作者のえりたさんに詳しく話を聞いた。



ー鬼の声が流れた時、えりたさん自身はどのように感じましたか？



一瞬、誰の声かわからず子供以上にビックリしましたし、怖かったです。アレクサが何者かに憑りつかれたのかと思いました（笑）



ー息子さんの反応を見てどのように感じられましたか？



顔が真っ青になってしまったので、トラウマになったらどうしようかと心配しました。



ーしばらく「鬼」という言葉に敏感になってしまった息子さんに対して、どのようにフォローしましたか。



しばらく鬼という言葉も存在も怖がっていたので、かわいい鬼さんが登場する童謡の動画や、絵本でなんとか克服しました。特に「おふくさん」という絵本に登場する鬼がかわいくてお気に入りのようです。



節分も楽しみにしているようで、ほっとしています。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）