わずか一か月の間に2人目の犠牲者です。ミネソタ州で移民当局が市民を射殺する事件がまた起きました。トランプ政策の看板政策の一つ、移民政策をめぐり抗議活動はアメリカ全土に広がっています。【写真で見る】“ICE監視活動”に密着笛を使って市民に警告を送るオブザーバー移民当局 また一般市民を射殺トランプ政権批判は全米に拡大アメリカロック界の重鎮、ブルース・スプリングスティーンさんが1月30日、ミネソタ州のミネア