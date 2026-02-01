実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が1日までに更新されたYouTube「Nontitleチャンネル」に出演。ユーチューバー・ヒカルを追い込む“悪魔の方法”を提案し、共演者をドン引きさせる場面があった。どちらが経営者として優れているのか決める企画。今回は前哨戦として、よみうりランドでグッズ売り上げ対決を行うこととなった。ルールは「平日の月曜日オープンから閉園までの間に営業利益が多い方の勝利」というもので「法律