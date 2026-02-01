イラク軍の攻撃を受けた警察署のがれきから遺体を運び出す救急隊＝1月31日、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市/Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区で1月31日、イスラエル軍による攻撃があり、少なくとも31人が死亡した。ガザ保健省が明らかにした。ここ数カ月で最も多い犠牲者数となった。パレスチナ保健省によると、さらに30人が負傷した。重体の人も含まれるという。昨年10月に停戦が発効したにもか