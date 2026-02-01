【プレミアリーグ第24節】(アンフィールド)リバプール 4-1(前半2-1)ニューカッスル<得点者>[リ]ウーゴ・エキティケ2(41分、43分)、フロリアン・ビルツ(67分)、イブラヒマ・コナテ(90分+3)[ニ]アンソニー・ゴードン(36分)<警告>[リ]アレクシス・マック・アリスター(59分)[ニ]アンソニー・ゴードン(11分)、ジェイコブ・ラムジー(45分+3)、ダン・バーン(86分)└エキティケ逆転2発!ビルツも1G1A! リバプールがようやく新年