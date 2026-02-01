2月1日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、26年前に出場し“銀婚さん”となった夫婦とその娘夫婦である“新婚さん”が親子二世代で登場する。1971年1月31日にスタートした『新婚さんいらっしゃい！』の放送開始55周年を記念した今回。まずは銀婚さんが当時、新婚さんとして出演した2000年4月放送の映像を振り返る。26年間ずっと仲良しだという2人は、月に1回の旅行、週に2〜3回のテニスをともにし、今でもほとんどの時間を一緒