岩手県平泉町の中尊寺境内で撮影された、ある飲食店の看板写真がXで注目を集めています。投稿したのは、珍スポットや個性的な看板を数多く巡っている、まつじさん（@matsujun5213）。そこに写っていたのは、以前からネット上で話題になっていた、「ばこるばばばんばんばん…」という独特な文字配置の看板でした。【写真】「ばんばんばん...」看板の正体とは「ばこるばばばんばんばん…」という不思議な文字列の看板について、