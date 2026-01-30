都内の繁華街などにギャラリーを構え、訪れた人を言葉巧みに勧誘し、ローンを組ませて高額な絵画を購入させる――。いわゆる“絵画商法”の強引な販売手口はたびたび問題視されてきた。近年も絵画商法による“被害”は続いているようで、ネット上では“エウリ（絵売り）アン”などと呼ばれ、主に若者を狙って押し売りする業者が後を絶たないという。【文・取材＝山内貴範】【写真】“絵を見ていきませんか”若い女性スタッフから