都内の繁華街などにギャラリーを構え、訪れた人を言葉巧みに勧誘し、ローンを組ませて高額な絵画を購入させる――。いわゆる“絵画商法”の強引な販売手口はたびたび問題視されてきた。近年も絵画商法による“被害”は続いているようで、ネット上では“エウリ（絵売り）アン”などと呼ばれ、主に若者を狙って押し売りする業者が後を絶たないという。【文・取材＝山内貴範】

【写真】“絵を見ていきませんか”若い女性スタッフから声がけされたオタクたちが次々と案内され…絵画商法のメッカ「秋葉原」の風景

アニメやゲームのイラストを使った版画

バブル期には絵画の売買が大いに盛り上がった。デパートや美術商などが中心となって、日本画家や海外のアーティストの“版画”を乱売した。版画はいわゆる一点物の絵と違い、量産することができるのがメリットである。日本画家や洋画家、さらに海外のアーティストも加わって、巨大な市場を形成した。

なぜかなくならない絵画商法だが（写真はイメージです）

しかし、本来の価値をはるかに上回る額で販売し、大量に出回ったこともあって、バブル崩壊後には価値が大暴落。投機目的で購入した人は巨額の損失を被ることになった。美術市場全体が冷え込み、日本人の絵画離れを進めてしまった要因の一つともいわれる。

その後、2000年代に増加したのが、いわゆるオタク層をターゲットにした、アニメやゲームの美少女イラストの版画を売る業者である。この頃から、ネット上でも絵画商法がクローズアップされるようになった。それらの価格は安いものでも30万円を超え、50万円超えも珍しくなかった。強引にローンを組まされたと、2ちゃんねるなどの匿名掲示板で“被害”を訴えるようになり、勧誘の実態をブログでレポートする人も現れた。

絵画商法は、美術に無知な層を狙った悪徳商法や詐欺の一種といわれ、原価がかかってないものを高額で売っているという理由で社会問題として扱われる。“洗脳された”などと被害を訴える人も相次ぐにもかかわらず、なぜ撲滅が難しいのだろうか。それは、絵という商材がもつ特性にあるのだ。

買ったときより価値が上がっている例も

絵は貴金属と違って原価が限りなく安い。そのうえ、1円でも要らないという人もいれば、100万円払ってでも欲しい人もいるという、極端に価値観が分かれる商材である。世界的な巨匠・ゴッホの絵画は生前、ほとんど売れなかったという逸話をご存じの方は多いはずだ。価値を見出されなければ1円にもならず、反対に、どんなに高い金額で買ったとしても、本人が納得して気に入っていればそれでいいのだ。

もちろん、絵画商法の被害例として挙げられる「アンケート調査だと聞かされて同行したら絵画のセールスが始まった」「強引なセールストークで法外な価格の絵画を売りつけられた」「契約しないと5時間も6時間も説得された」といった強引な手口には大いに問題がある。だが、原価と大幅に乖離しているからといって、絵画の場合、一概に“詐欺”とは言い切れないのも事実だ。その意味で絵画商法は、“絵画の価値は一律に決めることができない”という点を巧妙に利用しているともいえるだろう。

絵画商法で販売された絵を二次流通市場に売りに出すと、極端に値段が下がる。例えば、ある美少女ゲームの作家の版画は、購入時には30万円以上したが、アニメの中古ショップに持ち込んだところ、提示された買い取り値は5000円〜1万円だった、というケースが少なくない。そのため、以前からネットでは「ぼったくりではないか」という議論がなされている。

しかし、美術市場を見渡せば、ほとんどの作家は二次流通で値段が下がるのが普通であり、これは絵画商法で売られる絵に限った話ではない。その一方で、作家の人気が出て、絵画商法で売りつけられたときより高騰している絵も存在しており、転売すれば儲かってしまうケースもあるにはあるのだ。

ちなみに、現代美術作家の草間彌生や奈良美智の版画もかつては数万円で買えた時期がある。その頃は、「サイン以外はプリント」「版画は価値が低い」と否定的な声も聞かれたものだった。しかし、今やそれらがオークションに出ると数百万円で落札されるのが普通で、百貨店のギャラリーでも仰々しく扱われている。

投機目的なら、オタク系の版画は今が狙い目？

アニメ・ゲーム系の版画は、2000年代に購入されたものがかなり市場に出ている。フリマサイトやネットオークションでの売買が盛んで、ほとんどの作品が数万円という投げ売り価格で取り引きされている。これをチャンスと捉え、投機目的で購入し始めている人もいるのだ。実際に10点ほど購入したというコレクターがこう話す。

「海外では日本の漫画家の原画やアニメのセル画が高値で取り引きされ始めていますが、そうした影響を受けて、版画も値上がりする可能性は十分にあると思います。確かに、元の値段の30万円だったら高いと思うかもしれませんが、1〜2万円台であれば相当お買い得。そんな版画がネットにはごろごろあります。少なくともサインは直筆ですし、実物を見ると決してモノは悪くないため、草間彌生の版画みたいに高騰する可能性もあります。

いわゆる美少女ゲームは、2010年代にブームが過ぎ去りました。ところが、最近になって再評価がなされているのか、以前はワゴンで投げ売りされていたソフトにプレミアがつきだしています。2000年代に美少女ゲームに関わったイラストレーターや原画家は高い画力を持った作家が多いため、今後、再評価がなされると思います」

こうした版画を「若気の至りで騙されて買った」と言って、既に手放した人が筆者の周りにもいる。その一方で、このコレクターのように好機と考えて買いに走る人もいるのだ。10年後、価値がどうなっているのかは筆者にはわからないが、もし高騰していたら、「あの時、手放さなければよかった」と嘆く声が聞かれるかもしれない。

投機目的でも気に入った絵を買うべき

筆者は取材で富裕層の家に赴くことがあるが、絵が廊下や部屋に無造作に放置されているのをたびたび見かける。聞けば、「外商に懇願されたので仕方なく買った」「値上がりすると言われたので投資目的で買った」といい、肝心の絵については「まったく興味がないし、どうでもいい」とのことである。

実際、購入されたはいいものの、押し入れや倉庫にしまい込まれたりして一度も目に触れられていない絵も少なくない。筆者は、アーティストのそういった絵が公開されれば、鑑賞の機会が生まれ、若手の人材育成の面でもどんなにいいことかと思うのだが、一部の大コレクターを除けば、日本ではコレクションを公開する人はまだまだ少数派のようだ。

投機目的で絵を買うことの是非はさておき、結局のところ、絵で失敗しない大原則は心の底から気に入った絵を買うことであろう。気に入った絵でなければ飾ることもなく、押し入れにしまい込んで劣化させかねないし、もし価値が下がったら「騙された」「損をした」「業者が悪徳だ」と負の感情が生まれかねない。これでは絵も気の毒であろう。

絵に関しては、他人の価値観に頼るのではなく、自分の目を信じて買うのがベストだと思われる。そうすれば、万が一価値が大幅に下がっていても「楽しんだのだから問題ない」とプラスに思えるのではないだろうか。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部