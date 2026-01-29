東京都はきょう、都内で、再び季節性インフルエンザの流行が急増しているとして、今シーズン2回目の「インフルエンザ注意報」を発表しました。今シーズン、都内の季節性インフルエンザ患者数は、11月中旬に一時、1医療機関あたり、週に50人を超えましたが、その後、減少に転じ、1月に入ってからは3週続けて、1医療機関あたり、「10人」の注意報基準を下回っていました。しかし、先週25日までの1週間に報告された1医療機関あたりの